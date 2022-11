Josh Alexander: «Romperme el cuello fue lo mejor»

Josh Alexander se encuentra en el mejor momento de su carrera en la lucha libre profesional como el actual Campeón Mundial Impact pero todo lo que está viviendo actualmente podría no haber existido nunca de no haber vuelto de su retiro en 2015 cuando se rompió el cuello. Afortunadamente para él y para todos los que disfrutan de su enorme talento lo hizo y actualmente está haciendo las delicias de todos en la zona de impacto. Y asegura, en una entrevista con Matt Young, que aquella lesión fue lo mejor que pudo pasarle.

Attn: Due to cancellations… Dec 16-18 just opened up. Last dates available for 2022.

Very limited schedule in 2023. DM or email bookjoshalexander@gmail.com pic.twitter.com/Epqi9KPPRe — Josh Alexander (@Walking_Weapon) November 13, 2022

► «Romperme el cuello fue lo mejor»

«Esto es como lo más extraño. Me han hecho esta pregunta muchas veces y siempre es la misma respuesta. Romperme el cuello y operarme el cuello y tener que alejarme de la lucha libre fue lo mejor que me pasó en toda mi vida y en mi carrera porque siempre tuve talento. Luché durante, creo, nueve años antes de romperme el cuello. Siempre tuve talento. Siempre me contrataban. Fui campeón en Ontario. Tuve mucho éxito. Entonces, cuando pensé que tenía que jubilarme y mi cuello estaba lastimado, realmente tuve tiempo para pensar. Me arrepentí de no haber trabajado tanto como necesitaba para llegar al siguiente nivel. Cuando regresé, no paré de trabajar para asegurarme de que estaba mejorando, así que cuando tuve esas oportunidades pude batear jonrones y aquí estoy. IMPACT Wrestling me dio una oportunidad y eso es todo lo que he estado haciendo desde entonces.

«El cuello está bien. No hay madera para tocar. Pero tienes golpes, moretones y todo eso. He tenido algunas lesiones en el camino, pero nada que me detenga. Esa lesión en el cuello es, con suerte, lo peor que alguna vez tendré que soportar. Ahora, siendo un luchador de tiempo completo, hago mucho más trabajo en mi cuerpo para mantenerme saludable, para asegurarme de que estoy en la mejor forma para poder seguir haciendo esto a un nivel alto todo el tiempo. Me siento más joven ahora a los 35 que a los 25″.