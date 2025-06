El talentoso luchador canadiense Josh Alexander, llegó a AEW en abril de 2025, tras varios años luchando en TNA Wrestling. Incluso, gracias a la alianza de AEW con el CMLL, podrá debutar en tierras mexicanas este 17 de junio.

Pues bien, el luchador concedió una interesante entrevista al video podcast oficial de AEW, denominado Hey! (EW) con RJ City, y allí, reveló que AEW lo rechazó poara formar parte de sus filas hace seis años. Estas fueron sus interesantes palabras:

► Cuando AEW rechazó a Josh Alexander

«Sí. ¿Entonces por qué no funcionó en ese momento? Porque no había construido lo suficiente mi nombre. Era solo un tipo más en las independientes. Ese rechazo temprano no me rompió, me motivó. Admito que no me cayó bien, pero lo usé como combustible para seguir esforzándome.

«Definitivamente mejoré. Esta empresa también mejoró. Pero los alcancé. Ahora que firmé oficialmente con AEW, miro hacia atrás sin rencores, solo con perspectiva. ¿Cómo se siente finalmente ser parte de la empresa? Simple: ‘Es un buen momento'».