Josh Alexander quiere echar a Bully Ray de IMPACT!

Hard To Kill 2023 verá a Josh Alexander exponer el Campeonato Mundial Impact ante Bully Ray el 13 de enero y el dueño del título está decidido no solo a derrotar al contendiente sino a sacarlo de la compañía. Eso mismo le dijo a Busted Open Radio durante una reciente aparición.

.@Walking_Weapon vs @bullyray5150 for The IMPACT World Championship at #HardToKill is now FULL METAL MAYHEM!

Get tickets and be there LIVE: https://t.co/RUIWRhTPR4#IMPACTonAXSTV pic.twitter.com/KasU2RCX5y

— IMPACT (@IMPACTWRESTLING) December 23, 2022