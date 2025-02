Josh Alexander: «Pude haber aparecido en NXT»

De manera sorpresiva, el luchador de TNA Wrestling, Josh Alexander, reveló que estuvo a punto de aparecer en WWE, específicamente, en NXT, en tres ocasiones, pero no se pudo dar.

Así lo reveló el luchador canadiense, quien ha sido dos veces Campeón Mundial de TNA Wrestling. Alexander dijo que desde que en 2024, los luchadores de NXT y TNA Wrestling empezaron a cruzar los caminos para aparecer en las otras empresas, él estuvo seleccionado para aparecer en NXT en tres ocasiones.

► Josh Alexander reveló que estuvo a poco de aparecer en NXT

Estas fueron sus palabras en la más reciente edición del video podcast Straight Talk Wrestling:

«Diré que hubo una situación en particular en la que se suponía que iba a ir, pero no sucedió. Hubo quizás otras dos ocasiones en las que me pidieron que fuera, pero por alguna razón, eso se canceló. No guardo ningún resentimiento por ello.

«Anteriormente hice equipo con Ethan Page como The North, pero se discutieron múltiples ideas antes de que los planes se vinieran abajo.

«En ciertos momentos, surgieron muchas propuestas. Ya fueran ciertas o no, simplemente no se concretaron por alguna razón. El momento no era el adecuado para que sucedieran».