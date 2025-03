Josh Alexander: «Me sorprende que TJP no sea millonario»

TJP, conocido también como TJ Perkins, ha desarrollado una carrera notable en la lucha libre profesional y con 40 años es una pieza relevante de New Japan Pro-Wrestling al mismo tiempo que viaja por todo el mundo luchando en el CMLL, MLW o numerosas promotoras independientes. Muchos le perdieron la pista después de su salida de WWE. Pero también estuvo en TNA. Y probó las mieles de AEW y ROH. El integrante de la facción United Empire sí que no se perdió.

O en todo caso perdió (o dejó de ganar) mucho dinero. O puede que ni siquiera. Pero a su ex compañero y ex rival Josh Alexander le sorprende que no sea millonario, según expone en Johnny I Pro Show:

«Lo único que destaco de esto es que no puedo hablar lo suficientemente bien de TJP. Creo que TJP es uno de los luchadores más infravalorados del mundo hasta el día de hoy. El hecho de que no esté ganando millones y millones de dólares, ya sea entrenando luchadores profesionales o desempeñándose como luchador en alguna gran plataforma, me parece una locura . ¡Así de talentoso es este tipo en el ring! Es un mago, y he aprendido muchísimo de él…».

Hablando de sí mismo, Alexander revela que hubo un plan para que fuera a WWE NXT cuando aún estaba firmado con TNA:

«Diré que hubo una situación en particular en la que se suponía que debía ir, pero no sucedió. Hubo quizá otras dos situaciones en las que me pidieron que fuera, pero se cancelaron por alguna razón que no dependía de mí. No hay resentimientos de mi parte. Aparentemente, tengo opciones sobre la mesa, así que no hay malos sentimientos ni nada por el estilo.

Definitivamente había muchas historias que podrían haberse contado, ya fuera una reunión de The North por una sola noche o un mano a mano con Ethan Page de alguna manera, simplemente por toda la historia que tenemos juntos. Se me propusieron muchas cosas en ciertos momentos, y ya fuera cierto o falso, simplemente no se materializó por alguna razón. El momento no era el adecuado».