Josh Alexander le pide a Kurt Angle usar su remate

Josh Alexander es el número uno de IMPACT! Wrestling en estos momentos ya que es el Campeón Mundial Impact desde hace 192 días pero ya seas todo un veterano consolidado o un luchador joven que está empezando siempre es buena cosa pedir permiso para utilizar un movimiento. No es obligatorio, no es necesario, pero siempre se recibe de buena manera y sirve para ganarse el respeto y el cariño.

Eso fue lo que hizo él con Kurt Angle y el Ankle Lock en su reciente entrevista en The Kurt Angle Show. Contaba además que hizo lo propio con Ken Shamrock, como el mismo medallista de oro olímpico había hecho en su momento. El miembro del Salón de la Fama de WWE no tuvo problemas en darle sus bendiciones. El arsenal de movimientos del «Walking Weapon» es una barbaridad.

► Josh Alexander pide permiso a Kurt Angle

JA: «Seguiré haciendo el candado al tobillo, en la forma adecuada. Kurt, cuando comencé mi carrera individual, me acerqué a Ken Shamrock, que todavía estaba en la compañía, y le pregunté: ‘¿Te importa si uso la llave de tobillo?’. Dejaba la empresa esa semana. Él dijo: ‘Sí, te agradezco que preguntes’. Dije: ‘Soy de la vieja escuela en cierto sentido, no lo haría si no me dieras la bendición’. ¿Está bien? Me sentiría honrado, absolutamente. Empecé a usarlo entonces. ¿Estás de acuerdo con que lo use?«.

KA: «Sí, Kenny me dejó usarlo, se lo pedí al igual que tú. Yo también le pregunté y me dijo: ‘Adelante, me encantaría que lo usaras’. Yo no lo inventé. Es un movimiento genial, un gran movimiento de sumisión. Debería continuar en la lucha libre profesional para siempre y lo estás llevando y manteniendo«.

JA: «Estoy feliz de haber recibido la bendición de las dos personas que perfeccionaron su uso antes que yo«.