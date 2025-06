El talentoso luchador Josh Alexander, quien se encuentra desde este año bajo contrato con AEW, luego de un paso de muchos años por TNA Wrestling en donde pudo demostrar sus grandes habilidades luchísticas y hasta ser Campeón Mundial de Peso Completo TNA Wrestling en dos ocasiones, reveló recientemente una batalla personal.

La misma se dio durante la adolescencia, mientras iba a la secundaria. Y es que Josh Alexander reveló que pesaba más de 136 kilogramos y que eso lo afectó y terminó hasta yendo al baile de gala estudiantil o prom solo, aunque, según él, aclaró, no fue por culpa de su gran peso. Estas fueron sus interesantes declaraciones:

► Los problemas de Josh Alexander por su gran peso durante la adolescencia

«Yo era un niño gordo—desproporcionadamente pesaba 300 libras hasta el último año de secundaria. Sí. Era tan gordo… ¿qué tan gordo era? Era tan gordo, de hecho, que le pedí a mi mamá que me regalara una cita con un nutricionista en Navidad para verme bien en el baile de graduación. O sea, para verme mejor en el baile, sí. ¿Que si tuve sexo? No, no lo tuve en el baile.»

«Aquí va la incómoda verdad sobre mi noche de graduación en solitario. Mi cita original fue castigada luego de emborracharse en una fiesta un mes antes, así que fui solo. No tuvo nada que ver con mi peso. Mi cita se emborrachó por primera vez en una fiesta un mes antes, y sus papás la castigaron y no la dejaron ir al baile. Así que fui sin pareja. Fui delgado… y solo. Sí [risas]».