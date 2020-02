Joseph Benavidez: «La división de peso mosca es refrescante sin Henry Cejudo»

Joseph Benavidez ve lo bueno de no tener que lidiar con las payasadas de Henry Cejudo. Este sábado por la noche (29 de febrero), Benavidez compartirá el octágono con Deiveson Figueiredo. La pelea se disputará por el título vacante de peso mosca de UFC. Benavidez vs.Figueiredo encabezará el UFC Norfolk dentro del Chartway Arena.

Cejudo ahora es conocido por ser el «Rey de Cringe». Su shtick ha provocado la ira de muchos, pero sin duda llama la atención. En declaraciones a los periodistas durante el día de los medios, Benavidez dijo que no extraña a Cejudo en la división de peso mosca.

«No, sinceramente, para nada. Es sinceramente refrescante. Esto es como, hermoso. Estamos en un lugar tranquilo. Es pacífico, como un pueblo tranquilo; estamos justo al lado de la playa. Es solo de bajo perfil. Es agradable. Creo que sería un circo con «Triple C», y sin mencionar que ya lo vencí y peleé contra él, y el objetivo es ganar un título, no vencer a un chico que ya has vencido. Como si eso fuera lo último que quieres hacer, honestamente. Lo único que es atractivo es el título, no él. Así que siempre se trató del título, no pelear con él nuevamente «.