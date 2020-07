Joseph Benavidez recibió otra oportunidad por el oro de UFC cuando se enfrentó con Deiveson Figueiredo en el cartel de UFC Fight Island 2 de esta noche.

La pelea marcó la cuarta oportunidad de Benavidez en la carrera por el oro de peso mosca de UFC, esto después de quedarse corto en sus tres intentos anteriores con Demetrious Johnson y el mencionado Figueiredo.

En su pelea más reciente con el brasileño en febrero pasado, Joseph Benavidez sufrió una controvertida derrota por TKO después de que Deiveson lo terminara poco después de que ocurriera un golpe accidental.

Desafortunadamente para 'Joe-B', sus tiempos difíciles en las peleas por el título continuaron esta noche en Yas Island. Deiveson Figueiredo procedió a dominar a Benavidez desde la campana de apertura, dejando caer a Joseph tres veces antes de terminar finalmente la competencia con un estrangulamiento trasero.

Joseph Benavidez emite declaración luego de derrota ante Deiveson Figueiredo en UFC en ESPN + 30

Joseph Benavidez habló sobre su cuarta derrota de título de UFC en su carrera en la conferencia de prensa posterior a la pelea de anoche.

"It's weird, I've died 100 times, what's another death? It's different because I know I did everything right in preparation, I didn't take any shortcuts" - Joseph Benavidez at the post-fight press conference. — Aaron Bronsteter (@aaronbronsteter) July 19, 2020

"Es extraño, he muerto 100 veces, ¿qué es otra muerte? Es diferente porque sé que hice todo bien en preparación, no tomé ningún atajo”.

"To do this and to be able to do this is a blessing in itself and that's just on the fight side, I'm grateful for the opportunity... I came in at 2 in the morning, it's dark... I'm taking punches to the face at 6 in the morning... I'm grateful that I'm capable to do that" — Aaron Bronsteter (@aaronbronsteter) July 19, 2020

"Hacer esto y poder hacer esto es una bendición en sí misma y eso es solo del lado de la pelea, estoy agradecido por la oportunidad ... Entré a las 2 de la mañana, está oscuro ... Estoy tomando golpes. a la cara a las 6 de la mañana ... Estoy agradecido de que soy capaz de hacer eso".

“Nada puede ser malo al final del día. Ir a casa y tener a alguien que te haga sentir como el mejor todos los días. Me siento aquí humilde, impresionado por él y agradecido de haber tenido la oportunidad de salir y mostrar para lo que me preparé ... La vida te llega rápido, hombre".

"This is my fourth title shot, it takes a lot of perseverance to get there again and again... I remember the way it felt after that last fight and I couldn't control it... I was obviously not broken, I never wanted to quit." — Aaron Bronsteter (@aaronbronsteter) July 19, 2020

"Esta es mi cuarta oportunidad por el título, se necesita mucha perseverancia para llegar allí una y otra vez ... Recuerdo cómo se sintió después de esa última pelea y no pude controlarlo ... Obviamente no estaba roto, nunca quise dejarlo".

"I'm not going out like that. Nothing's guaranteed in this sport for sure, but I'm not going to get another title shot and I'm not going to go out on that, so I just want to go out with another fight and after that there's nothing else for me to do" — Aaron Bronsteter (@aaronbronsteter) July 19, 2020

“No voy a salir así. No hay nada garantizado en este deporte con seguridad, pero no voy a obtener otra oportunidad por el título y no voy a salir con eso, así que solo quiero salir con otra pelea y después de eso no hay nada más para mí por hacer".