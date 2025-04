¿José Mourinho encajaría bien en la WWE?

No existe ninguna conexión entre la WWE y José Mourinho pero no hace mucho el luchador Drew McIntyre nombraba al entrenador de fútbol haciendo referencia a que el equipo que sigue, los Glasgow Rangers de su país natal, Escocia, le ganaron al Fenerbahçe de Turquía en la Champions League:

«Todo empezó con el partido contra el Fenerbahçe, que fue increíble. The Chosen One se reía de The Special One ( Mourinho) al perder en los penales».