José Aldo se retira oficialmente de las MMA

José Aldo anunció el sábado que se alejará de los deportes de combate y que no volverá jamás.

El ex campeón de peso pluma de WEC y UFC anunció su retiro momentos después de perder por decisión ante Aiemann Zahabi en UFC 315, que tuvo lugar el 10 de mayo en Montreal.

Un día después, Aldo emitió un comunicado en el que dijo:

«Esta puede haber sido mi última vez dentro del octágono», pero realizó una conferencia de prensa en el centro de entrenamiento de Nova Uniao el sábado para confirmar que no regresará a MMA, boxeo o cualquier tipo de deporte de combate.

“No, no me veo peleando. Cuando volví [a la UFC en 2024], no fue por dinero, sino por un propósito, una vocación. Lo intenté y no funcionó. Lo di todo y estoy contento con todo lo que he logrado. No hay pelea que me haga volver. Para ponerme el gi, entrenar o hacer cualquier cosa, solo dentro de cinco años. Gracias a Dios, tendré casi 50 años en cinco años, así que no hay posibilidad de pelear, no hay vocación”.