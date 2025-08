Jorge Masvidal y un regreso de Jon Jones: No creo

Jon Jones se retiró recientemente y luego cambió de opinión una semana después con la esperanza de pelear en el evento UFC: White House del próximo año, pero Jorge Masvidal no cree que realmente tenga la intención de volver al octágono.

«Jon es un hombre salvaje, y lo ha demostrado. Creo que podría despertarse un día y decir: «Voy a pelear y me importa un comino todo lo demás». Dejaría todo de lado y se dedicaría por completo a ponerse en forma y pelear» dijo Masvidal en una entrevista con CasinoHwaks.

«Porque no lo he visto en su mejor forma cuando lo he visto, como en forma para pelear, como suele estar. Definitivamente tendría que ponerse en forma. Una parte de mí, como un 60 %, cree que no va a pelear, ¿sabés? No creo que vuelva. Creo que es más probable que vaya a rehabilitación y se quede allí que pelear».

A pesar de sospechar que Jones solo quiere llamar la atención, Masvidal admite que no descarta por completo la posibilidad de que vuelva.

«Jon está retirado. Vi lo que dijo sobre que iba a volver y todo eso. Pero el tipo no ha peleado en mucho tiempo. Antes de eso, tampoco había peleado en mucho tiempo. Y creo que a Jon le gusta provocar mucho y coquetear para obtener reacciones. Pero también podría verlo regresando en esa cartelera [de la Casa Blanca]».

Sin embargo, si lo hace, Masvidal insiste en que solo hay un peleador al que debería enfrentarse.

«Si Jon pelea, solo quiero verlo contra Tom Aspinall. No quiero verlo contra nadie más. En serio que no. Solo quiero ver pelear a Tom Aspinall si regresa».

Y por mucho que quiera restarle importancia a la idea de que Jones vuelva a pelear, Masvidal no puede evitar entusiasmarse con la idea de ese enfrentamiento.

«La cuestión es cuánto ha estado entrenando Jon. Porque sabemos que Tom está sudando y sangrando todos los días. ¿Jon está haciendo lo mismo?

Porque si lo está haciendo, y tiene un año para prepararse, Jon también podría vencer a cualquiera en el mundo. Así que esta sería una de las peleas más importantes, y no podría ser mejor en el jardín de la Casa Blanca. Tenemos al británico Tom Aspinall enfrentándose al estadounidense. Vamos, el 4 de julio».

Por ahora, eso parece poco probable, ya que Dana White ha afirmado recientemente que, dado su historial, no puede confiar en Jon Jones para pelear en el evento de la Casa Blanca. Sin embargo, como White se ha apresurado a destacar, queda mucho tiempo hasta el verano del año que viene, por lo que cualquier cosa podría pasar de aquí a entonces.