Kayla Harrison protagonizó el pasado fin de semana uno de los debuts más memorables de la UFC en algún tiempo, en el que se anunció como una de las principales protagonistas de la división del peso gallo femenino.

En UFC 300, la ex bicampeona de la PFL dominó a Holly Holm antes de someterla en el segundo asalto. Harrison parece ser la inyección de moral que necesitaba esta división tras la retirada de Amanda Nunes el año pasado.

Como resultado, todo el mundo estaba esperando para ver si el nuevo nombre de la división mencionaría a Nunes en su entrevista posterior a la pelea, incluso la propia «La Leona» tenía la oreja pegada al altavoz.

Incluso sin que ella dijera nada, la posibilidad de que Nunes vuelva para luchar contra Harrison ha hecho que la gente hable y dé su opinión.

► Jorge Masvidal elige a Kayla Harrison antes que a Amanda Nunes y da explicaciones

Jorge Masvidal habló sobre una posible pelea entre Harrison y Nunes en el futuro durante su aparición en The MMA Hour.

Masvidal ha sido compañero de equipo de ambas mujeres durante su tiempo en American Top Team sin embargo Harrison llamando a Nunes mientras era miembro del gimnasio fue una de las razones por las que la campeona en ese momento optó por reunirse con sus antiguos entrenadores y salir de ATT.

«Gamebred» no quería tener que hacer una elección y ofender a cualquiera de los competidores debido al enorme respeto que tiene por ambas mujeres, pero no se sentó en la valla.

«Las dos son geniales en lo que hacen. Las manos de Amanda f****** son devastadoras y puede mantener el combate en pie, es muy difícil derribarla. Kayla, si te derriba, hermano es un problema»

«Quiero decir Holly no se queda atrás, Holly sabe lo que está haciendo. Holly fue capaz de derribar a Ronda como dos veces y ella no se queda atrás en el suelo, ella sabe lo suyo, pero acabas de ver como la inmensidad del hombre, estás luchando contra un gorila f****** con la ropa puesta en Kayla y una vez que te lleva al suelo, y su golpeo es cada vez mejor y mejor «.

A Masvidal le resultó difícil separar a las dos mujeres, pero su elección se redujo finalmente a un factor. Mientras que Nunes ha estado fuera desde junio del año pasado, dijo que no conoce a nadie que sea tan dedicado como Harrison, que con frecuencia lo insultará si se presenta unos minutos tarde.

«Apuesto por Kayla ahora mismo. No me patees el c*lo Amanda, me va a dar una paliza ahora pero sí, apuesto por Kayla».

«Gamebred» continuó diciendo que el pequeño puñado de sesiones de entrenamiento que tuvieron juntos fueron niveles de «PPV» que hay que ver por lo competitivas que son ambas mujeres.

Dijo que confía en que la pelea se producirá y cuando lo haga, producirá una de las mejores peleas femeninas que hemos visto en MMA.