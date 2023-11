Jorge Masvidal y la anécdota con Kamaru Usman

A Jorge Masvidal no le impresionó la victoria de Khamzat Chimaev sobre Kamaru Usman.

Chimaev (13-0 MMA, 7-0 UFC) derrotó a Usman (20-4 MMA, 15-3 UFC) por decisión mayoritaria en su combate de peso medio en UFC 294 el mes pasado. Tras un fuerte primer asalto, Chimaev bajó el ritmo, lo que permitió a Usman volver al combate.

Usman, ex campeón del peso welter de la UFC, intervino con menos de dos semanas de preaviso en una categoría de peso superior. Masvidal cree que, después de esa actuación, Chimaev lucharía contra el escalón superior de la división de peso medio.

«No ha luchado contra nadie en 185», dijo Masvidal a MMA Mania. «No estoy tratando de desacreditarlo, pero no es un clasificado del 85. Es un gran luchador de 170 libras, pero no está clasificado en 185. Si lo pones ahí con muchos de estos tipos (pesos medios), creo que le harán pu*to daño».

Masvidal recuerda que se encontró con Usman en una noche de fiesta justo antes de que le ofrecieran el combate. «Gamebred» confía en que Usman habría acabado con Chimaev si hubiera tenido más tiempo para prepararse.

«Es una historia curiosa: Justo antes de que aceptara esa pelea, no ha sucedido muy a menudo, pero vi a Kamaru Usman fuera», dijo Masvidal. «Fue la cosa más loca de la historia. Estaba entrando en un establecimiento, con las gafas de sol puestas, y alguien me dice: ‘Jorge Masvidal, ¿qué tal?’ Y yo digo: ‘Tío, esa voz me suena de coj*nes’. Me di la vuelta, esto es a las 4:30 de la p*ta mañana, hermano. Es el c*lo de Usman, y también lleva gafas. ¿Qué c*ño…? Miro, debo haber perdido la p*ta cabeza. Me las levanté (las gafas) y le dije: «¿Usman?». Y él dice: «¿Qué pasa, Masvidal? Este hijo de p*ta, hermano.

«Eso fue literalmente el día antes de recibir el anuncio de la pelea. Así que sólo quiero decir que si ese tipo tiene como cinco, seis semanas para prepararse para Chimaev, lo elimina. Garantizado. Le deja con el c*lo al aire».

El director ejecutivo de la UFC, Dana White, dijo que la victoria de Chimaev sobre Usman le valió una oportunidad por el título contra el campeón de peso medio Sean Strickland, pero que no se producirá hasta que se recupere de una rotura de ligamentos en la mano, que Chimaev dijo que sufrió en el primer asalto contra Usman.