Jorge Masvidal tiene una lista de oponentes después de Kamaru Usman. En el evento principal de UFC 251, Usman buscará defender su título de peso welter cuando pelee contra Masvidal, quien está tomando esta pelea con poca antelación.

Es un enfrentamiento realmente intrigante, y si "Gamebred" hace el trabajo, sería una estrella masiva. Muchos ya han señalado a Masvidal vs. McGregor por el título de peso welter, sin embargo, el campeón de BMF tiene dos nombres diferentes en mente, los que son revanchas contra Nate Díaz y Stephen Thompson.

“Hay dos tipos en mi radar pesados. Nate es definitivamente uno de ellos. Pase lo que pase, es una buena pelea, y yo y el mundo no obtuvimos los resultados que queríamos. Sé que Nate obviamente quiere volver a ejecutarlo y, digo hablando de corazón, quiero volver a ejecutarlo. Cuando obtenga este cinturón, nada sería mejor, que darle la oportunidad que me dio de pelear por su cinturón BMF. Vamos, ven a pelear por este cinturón ahora".

"Otro tipo que definitivamente vamos a descartar en algún momento es Stephen Thompson. No por nada personal, no obtuve nada más que amor y respeto por este individuo, me encantaría volver atrás. Creo que podría hacerlo mejor que la primera noche que nos conocimos, creo que combino bien. Me encantaría volver con Thompson. Entonces, eso es definitivamente algo que sucederá. Promesas hechas, promesas cumplidas".