Jorge Masvidal responde a Michael Chandler

Jorge Masvidal no está interesado en poner su título BMF en juego contra Michael Chandler, especialmente porque «Gamebred» tiene la vista puesta en el campeonato de peso welter de UFC.

Chandler llamó a Masvidal a una pelea amigable para los fanáticos por el título BMF de Masvidal en entrevistas recientes, incluso en The MMA Hour , luego de la derrota por sumisión en el tercer asalto del ex campeón de peso ligero de Bellator ante Dustin Poirier en una pelea salvaje en UFC 281 .

Masvidal, quien se está preparando para el próximo evento iKON FC 6 de su promotora de MMA este viernes por la noche en las afueras de Orlando, Fla., respondió al desafío de Chandler.

“Michael Chandler es un desertor, hombre. Eso es como lo primero para ser un BMF. Lo vi pelear contra mi hijo Will Brooks , y Will Brooks golpeó a ese hijo de puta con tanta fuerza que se dio por vencido en medio de la pelea. Se dio la vuelta, sacudió la cabeza y dijo: ‘No, ya terminé de pelear'».

“BMF mi título. Esa es la primera regla de ser un BMF: no puedes dejar de fumar. Puedes perder, pero no puedes rendirte. No puedes renunciar. ¿Esa conversación por el cinturón BMF? No, no está sucediendo. Vamos Chandler: Sé que no tienes una buena percepción del mundo, pero eso no está pasando”.

Masvidal espera regresar al octágono en “marzo o abril”, preferiblemente en la misma cartelera que presenta la pelea de trilogía por el campeonato de peso welter entre Leon Edwards y Kamaru Usman. El peleador de 38 años espera cambiar las cosas y hacer otra carrera por una oportunidad por el título después de perder sus últimos tres combates: dos ante Usman y ante Colby Covington en su única aparición en 2022 en UFC 272 en marzo.

Si bien muchos fanáticos estarían intrigados por una pelea entre dos poderosos y duraderos pegadores, Masvidal simplemente no cree que valga la pena exprimir el jugo.

“Esa pelea no hace nada por mí en el ranking de las 170 libras, o [llegar] al cinturón. Si llega a la categoría de peso y golpeo con un jab, y se convierte en polvo, se desintegra, como una de esas viejas estatuas que se desintegran en polvo, ¿sabes lo que dirá la gente? Dirán: ‘Sí, se supone que [hagas eso]’.

“Pero que sea un poco de pelea, o algo así. No veo ningún riesgo-recompensa con esta pelea. Yo matando a este tipo no hace nada por mí, o mi carrera, así que realmente no me importa. Tampoco es un vendedor de pay-per-view. No estoy diciendo que no lo consideraré en el futuro, pero ¿decir que habrá un evento completo [construido alrededor], o lo que sea que esté tramando en su cabeza? No, probablemente no, hermano”.

En la mente de Masvidal, si hay un peleador en la división de peso ligero que podría reclamar el título de BMF, sería el hombre que acaba de derrotar a Chandler.

“¿Sabes quién es un BMF? Dustin, pero no voy a pelear contra Dustin porque ese es mi chico. Dustin nunca se rinde. Dustin da todo lo que tiene para sacarse a la mierda.

“Él tomó lo mejor de Chandler y dijo, ‘¿Qué?’ ¡Estallido! Eso es un BMF. Hay muchos BMF en este deporte, pero Chandler no está entre ellos. No puedes renunciar a las peleas. No puedes renunciar en medio de una pelea. Descalificado automáticamente. Lo siento, Chandler.