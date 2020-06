Jorge Masvidal ha emitido una respuesta a Dana White después de que el presidente de UFC afirmó que MMA no es una carrera.

Con peleadores como Masvidal y Jon Jones diciendo que se quedarán fuera debido al pago a los combatientes, White declaró recientemente que estar en el UFC no es una carrera. En cambio, es una oportunidad y los peleadores deben aprovechar cada oportunidad que puedan obtener.

“Mi objetivo número uno siempre es que no quiero despedir a ninguno de mis empleados y no quiero que los combatientes estén inactivos y no puedan competir. Sabes que cuando eres un atleta profesional, tienes una ventana de oportunidad muy pequeña. Una cantidad de tiempo muy limitada. Sabes, nos metemos en toda esta mierda de dinero y cosas que están sucediendo en este momento. Todo el mundo actúa como si fuera una carrera de mierda. Esto no es una carrera. Esto no es una carrera. Esta es una oportunidad. Cualquier cosa puede suceder en cualquier momento. Tu rodilla podría explotar, tu espalda, tu esto, tu aquello. Umm, COVID-19, ¿sabes? ¿Quién demonios sabe lo que viene por la tubería? Así que tienes que aprovechar todas las oportunidades que puedas tener".

Jorge Masvidal responde a Dana White: "No nos vemos cara a cara en nada"

A Jorge Masvidal no le gustó esa explicación de White y se dirigió a su canal de YouTube para compartir sus pensamientos.

“Quiero abordar algo que en realidad es lo de Dana White. Dana White dijo el otro día y tal vez puedas explicar esto, dijo que esto no es una carrera, es una oportunidad. He estado haciendo esto durante 16 años, pero tengo muchas oportunidades, ¿eh? Eso es una locura Entonces, no es una carrera Dana White, es interesante conocer al hombre. Realmente creo que a veces no nos vemos cara a cara con nada de lo que dices, hermano. ¿Cómo es que esto no es una carrera? Es una locura."

Cuando se le pregunta si le gusta Dana White, Masvidal dice que es un negocio difícil para ambos y que solo tienen que hacer su trabajo.

“Es mi compañero de trabajo. No es que vaya a salir con él a ningún lado en el corto plazo ni nada por el estilo. No tengo ninguna animosidad hacia él, pero tampoco me gusta demasiado ", agregó. Tiene que hacer su trabajo, que es generar la mayor cantidad de dinero para su empresa. Tengo que hacer mi trabajo, que es generar la mayor cantidad de dinero para mí. Entonces, ¿ves dónde choca eso? No siempre vamos a vernos cara a cara, pero no creo que sea un demonio o una persona malvada. Simplemente creo que él está haciendo su trabajo y yo tengo que hacer el mío".

Jorge Masvidal dijo recientemente que no peleará a menos que le paguen lo que vale. Entonces, se debe ver si “Gamebred” y White resuelven sus diferencias.