Jorge Masvidal: "No volveré a pelear si no obtengo lo que valgo"

Jorge Masvidal deja en claro que no tiene que pelear de nuevo. Durante meses, la expectativa era que Masvidal estaría peleando contra Kamaru Usman por el título de peso welter este verano.

Sin embargo, las negociaciones entre "Gamebred" y el UFC se estancaron dejando a Gilbert Burns para obtener la oportunidad por el título.

“Lo dije antes y no pretendo sonar redundante, si logramos nuestro valor, no importa quién sea. Me encanta pelear y siempre me dicen que no digas eso. ¿Sabes por qué? Esperan que lo haga de manera barata o casi gratis. Me encanta competir en el deporte que hago. Pero, lo he estado haciendo durante mucho tiempo y en las sombras, estudiando, aprendiendo, lo que hace que este tipo pueda obtener tanto dinero. Toda esa planificación, la hemos estado haciendo por un tiempo. Tenemos una formula Al igual que lo hago para pelear, tenemos una fórmula para el lado comercial".

“Si no quieren pagarme lo que valgo, es genial hombre, estoy preparado para la vida. No tengo que pelear, peleo porque me encanta. Estoy a punto de cumplir 17 años [en], no tengo que pelear, no lo hago ”, continuó. “Me encanta hacer esta mierda, pero me pagarán cada vez que lo haga. Si es el culo de Nate o quienquiera que sea, no importa. Solo pagame lo que me importa . Por supuesto, me encantaría pelear con Nate solo porque no pude dormirlo como quería ".