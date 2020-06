Jorge Masvidal no está contento con las negociaciones actuales de UFC

Jorge Masvidal no ha competido dentro del octágono desde que derrotó a Nate Díaz por el título BMF en UFC 244 en noviembre de 2019.

A pesar de su increíble carrera el año pasado, que incluyó victorias por detención sobre Darren Till, Ben Askren y el mencionado 'Stockton Slugger', Masvidal no ha sido reservado para pelear en 2020.

A pesar de los constantes rumores y la gran demanda del regreso de Masvidal, nada se ha materializado para el contendiente de peso welter.

Jorge acudió a Twitter a principios de esta tarde, donde expresó sus frustraciones.

“No debería ser tan difícil llegar a un acuerdo".

Cuando un fanático de la pelea sugirió que 'Gamebred' debería recurrir a Ali Abdelaziz para la administración, el gerente de Masvidal, Abe Kawa, respondió con el siguiente mensaje.

I keep trying to get him to go to him. He just can’t see himself as a true #american being in business with that type of guy. Stay on him though!!

