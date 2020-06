Jorge Masvidal: "Los oponentes nunca me faltaron al respeto como UFC"

Jorge Masvidal ha estado luchando durante mucho tiempo, pero ningún oponente le ha faltado el respeto por la forma en que el UFC lo está fallando al respeto en este momento.

Durante mucho tiempo se esperaba que Masvidal tuviera la próxima oportunidad contra el campeón welter de UFC Kamaru Usman. Sin embargo, las negociaciones para la pelea parecen haberse estancado, ya que Masvidal afirma que UFC se niega a pagarle lo que vale.

Afirmó que ninguno de sus oponentes le ha faltado al respeto como lo hace actualmente UFC.

At the time and lets be real didn’t have to fight him. Fastest Ko in the history of ufc. Msg I am asked to fight 3 different guys and I said yes to all three. I fought in backyards and those dudes never disrespected me the way I’m being now @espn

