Jorge Masvidal interesado en revancha con Colby Covington

Jorge Masvidal se ha centrado en dos rivales para su regreso a la UFC. Masvidal (35-17 MMA, 12-10 UFC), quien se retiró en abril de 2023 tras su cuarta derrota consecutiva ante Gilbert Burns en UFC 287, busca regresar al octágono.

Encabeza su lista de deseos como oponente para su regreso al ring el excampeón Leon Edwards, a quien atacó tras bambalinas durante un altercado en Londres en marzo de 2019.

Si no es Edwards, Masvidal quiere revancha con su amigo y ahora enemigo Colby Covington (17-5 MMA, 12-5 UFC), quien lo venció en su revancha en UFC 272. Poco después de la pelea, Masvidal atacó a Covington afuera de un restaurante de Miami .

Covington también busca recuperarse tras su primera mala racha. El excampeón interino de peso wélter viene de dos derrotas consecutivas ante Edwards y, más recientemente, ante Joaquín Buckley en UFC on ESPN 63 .

Masvidal disfrutó viendo a Buckley detener a Covington.

“Vi lo mejor de todo. No lo vi completo. Vi lo mejor de todo y me gustó. Buckley se partió el trasero. No, no me sorprendió. Por lo que he oído, se droga mucho y demás. Se está poniendo al día. Su cardio, su don divino, era lo único que tenía, y se lo gastó. Sí, si quieres profundizar en él, se nota en el personaje. Es un desastre.”