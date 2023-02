Jorge Masvidal habla de problemas con FRM

El ex aspirante al título del peso welter de la UFC Jorge Masvidal está haciendo un gran cambio en su círculo íntimo antes de su regreso al octágono en el UFC 287.

Durante una reciente entrevista con The MMA Hour, Masvidal explicó su razonamiento para alejarse de FRM.



“100 por ciento dividido con ellos”, dijo Masvidal. “Mi madre siempre me decía: ‘Cariño, si no tienes nada bueno que decir, no digas nada’. Así que ahora mismo estamos pasando por una confusión, un litigio, que no es justo. No voy a hablar de esto o aquello en este momento, sólo que todavía estamos pasando por ello.

“Al final de este capítulo, cuando todas estas cosas terminen, tendré un informe exacto al respecto. Estamos pasando por los tribunales y no quiero hablar de nada ahora mismo, nada más de lo que acabo de decir.

“No estamos en los mejores términos, te lo aseguro. No les guardo rencor. No les debo dinero. Ellos no me deben dinero, pero hay otras cosas que han afectado gravemente a la relación. Que podrían arreglar, que podrían haber arreglado ya, pero no lo han hecho, así que estoy esperando a que estas cosas se resuelvan.”

FRM y los Kawas gestionan algunos de los principales nombres de las MMA, como Ilia Topuria y, anteriormente, Jon Jones. También representan a otros atletas de la NFL, el boxeo y otros deportes.