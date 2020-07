Jorge Masvidal explica por qué revancha con Usman es más deseable que peleas con McGregor o Díaz

Jorge Masvidal se enfoca en conseguir una revancha contra Kamaru Usman. En el evento principal de UFC 251, Masvidal se adelantó con seis días de anticipación para pelear contra Usman por el título de peso welter. Era la primera vez que "Gamebred" lucharía por el oro de UFC, pero finalmente se quedó corto perdiendo por decisión .

Desde el evento, muchos han dicho que Masvidal debería luchar contra personas como Conor McGregor o tal vez la revancha de Nate Diaz . Pero, para él, dice que todavía está enfocado en Usman.

“Sería Usman, obviamente, es obvio. ¿Podrían ofrecerme nombres más grandes que paguen más dinero? Si, de hecho. Pero, si depende de mí, Usman. Para mí, intensificando con seis días de anticipación, nadie más lo hará. Mucha gente decía que lo haría, pero ¿quién más lo hizo? Dime. ¿Quién más le preguntó a Dana? ¿Quién dijo, oye, si Masvidal no lo hace, lo voy a hacer, estoy listo, estoy aquí, estoy listo, vamos a hacerlo? Si depende de mí, por supuesto, es Usman de inmediato. No me importa si podrían ofrecerme una pelea más grande o no, me gustaría pelear con Usman".