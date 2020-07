Jorge Masvidal enfrentará a Kamaru Usman en UFC 251

Parece que UFC 251 tiene un nuevo evento principal en Kamaru Usman vs. Jorge Masvidal. Ariel Helwani de ESPN informó que comenzaron las conversaciones entre Masvidal y UFC.

Helwani señaló que los campos de Usman y Masvidal tenían la esperanza de llegar a un acuerdo. Usman tenía programado pelear en el cartel UFC 251, pero no ha abordado un vuelo chárter desde Las Vegas a Abu Dhabi.

Gilbert Burns inicialmente estaba listo para desafiar a Usman por el campeonato de peso welter de UFC el 11 de julio. Esos planes salieron mal cuando Burns dio positivo por COVID-19 . MMAJunkie informó la noticia y señaló que la promoción buscaba reprogramar la pelea. Las cosas parecen haber cambiado bastante rápido.

Masvidal y el UFC habían estado en desacuerdo sobre el pago. En última instancia, condujo al cambio de UFC a Burns para la próxima oportunidad por el título de peso welter antes de su prueba positiva COVID-19. "Gamebred" afirmó que la promoción solo estaba dispuesta a ofrecerle la mitad de lo que ganó peleando contra Nate Díaz en noviembre de 2019.

Hubo muchos obstáculos que debieron eliminarse para que Usman vs. Masvidal sea una realidad en UFC 251. Incluso Masvidal tuvo que pasar al menos tres pruebas COVID-19 antes de la noche de la pelea.

Los involucrados en la pelea también ya se metieron en la discusión, avivando su pleito. Usman no dudó en poner su punto de vista en redes, con un mensaje este sábado en Twitter que dice: "Podría ser el momento para que el cerdo chille".

Mientras que el mánager de Masvidal subió una serie de stories en Instagram, en donde muestra al peleador en una llamada, las imágenes fueron compartidas con la frase: "Negociando".

La propia UFC quien confirmó la tan esperada pelea en redes sociales, presentando el banner para el evento que inaugurará UFC Fight Island la próxima semana, aunque hasta el momento no se ha confirmado si ambos peleadores harán el viaje.

