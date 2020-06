Jorge Masvidal afirma que Gilbert Burns se llevó la menor cantidad de dinero posible para una pelea por el título de UFC y "Durinho" ha respondido.

Inicialmente, Masvidal estaba listo para recibir la próxima oportunidad por el oro welter UFC de Kamaru Usman. En un momento, el presidente de UFC, Dana White, dijo que la pelea por el título se estaba planeando para un pague por ver en julio. Los planes salieron mal cuando Masvidal no estaba satisfecho con la oferta de pelear contra Usman.

Jorge Masvidal dice que Gilbert Burns tomó menos dinero para recibir oportunidad titular

Dijo que era solo la mitad de la cantidad de dinero que ganó peleando contra Nate Díaz en noviembre de 2019. La oportunidad del título terminó yendo a Burns.

"Me ofrecieron considerablemente menos dinero de lo que debería recibir, y no funcionó. Luego ofrecen a Burns la menor cantidad de dinero que tomaría. Eso hicieron ellos. Me ofrecieron, luego, cuando dije que no, ofrecieron a un par de otras personas hasta que llegaron a Gilbert. Gilbert no fue lo primero. Nadie a escala mundial lo conoce. No estoy ignorando su conjunto de habilidades, pero no es un tipo conocido, por lo que, por supuesto, tomó el dinero más bajo posible para pelear por un título".

En declaraciones a MMAFighting , Burns respondió a la idea de que tomó la oferta más baja de UFC.

"Me ofrecieron una gran cantidad de dinero. Más dinero que muchos muchachos que pelean por el título. Estoy feliz por mi situación. Pero me estoy poniendo en esa posición para conseguir esas peleas".

Jorge Masvidal dijo que no tiene nada negativo o positivo que decir sobre Usman vs. Burns. Simplemente se centró en cómo lo tratan bajo la bandera de UFC. "Gamebred" ha dejado en claro que ya no tiene que pelear si el UFC no le paga lo que vale.

Burns colisionará con Usman el 11 de julio en el evento principal de UFC 251. La acción tendrá lugar en la isla Yas en Abu Dhabi. Esta será la primera oportunidad de título de UFC para Burns.