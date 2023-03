Jorge Masvidal hizo su debut en AEW en 2021 como integrante del American Top Team, el equipo donde también entrena durante su carrera como peleador de la UFC. En estos momento, justamente se encuentra en pleno campamento de entrenamiento para pelear contra Gilbert Burns en UFC 287 el 8 de abril. El Campeón BMF está buscando romper su mala racha de tres derrotas y quién sabe si tener una nueva oportunidad por el Campeonato Mundial de Peso Wélter. Pero volvamos a su faceta en la empresa de lucha libre.

We're ready for you, MIAMI FANS 🙌#UFC287 tickets are officially 𝐎𝐍 𝐒𝐀𝐋𝐄 𝐍𝐎𝐖! [ Sat. Apr 8 | 🎟 https://t.co/UDmDSvcqT1 ] pic.twitter.com/Q18iBb1Jyw — UFC (@ufc) February 24, 2023

> Jorge Masvidal vuelve a AEW Dynamite el 26 de abril

Y es que, en una reciente entrevista con Jim Varsallone, el ‘Gamebred’ da a conocer que estará en el Dynamite de 26 de abril:

“No puedo decirles que estaré en el programa, involucrado en el programa (AEW Dynamite el 26/4), pero puedo decirles que como fanático, definitivamente estaré allí. Ahora, si tienen tiempo para incluir a este tipo porque saben que cuando vengo por estos luchadores, nada de esas cosas falsas, estoy tratando de lastimarlos de verdad, pregúntale a Chris Jericho. Pregúntale a cualquiera que se interponga en el camino, estoy tratando de lastimarlos de verdad y lo saben.

“Entonces, si quieren ese calor nuevamente, está bien, pero no creo que quieran volver a verme allí después de lo que hice. Te digo la verdad, voy a ir como fan porque me encantan sus shows. Obtuvieron los espectáculos más ruidosos en lo que respecta a la lucha libre profesional, así que definitivamente estaré allí solo para mostrar amor, pero no creo que quieran ver eso allí. Desde que le hice eso a Jericho, están algo preocupados por mí”.

¿Te ha gustado la presencia de Jorge Masvidal en AEW hasta ahora?