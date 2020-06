Jorge Masvidal: "Acuerdo con Reebok terminó, los peleadores debemos ser escuchados en el nuevo convenio"

Jorge Masvidal quiere que los combatientes tengan algo que decir en la próxima asociación de equipamiento de UFC ahora que el acuerdo de Reebok aparentemente se ha "ido".

La semana pasada, el presidente de UFC, Dana White, sugirió que el acuerdo entre UFC y Reebok estaba llegando a su fin. Posteriormente, Ariel Helwani de ESPN informó que, según la información disponible, "no se sorprendería si las dos partes se separan".

In an interview w/ @LeBatardShow earlier today, Dana White said the Reebok deal is coming to an end, he thinks, at the end of this year, & that they are talking to companies about a new deal.

I’ve heard the same. At the moment, wouldn’t be surprised if the two sides part ways.

— Ariel Helwani (@arielhelwani) May 29, 2020