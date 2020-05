Jorge Linares respondió a Ryan García

Jorge Linares respondió al reto de Ryan García en redes.

García atacó a Linares luego de tirar odio contra Abner Mares.

Desde que venció a Francisco Fonseca, García tiene intenciones de enfrentar a Linares.

Pero de un reto normal, pasó a un reto hostil.

Ryan tiene mucho tiempo libre y escribió muchos tuits (que después borró) hablando de Jorge.

Y Jorge como seguro no tiene mucho más que hacer que entrenar, los ha contestado uno a uno.

Le dijo: "niño mimado"; aceptó el reto de Devin Haney en caso de que Ryan se eche para atrás.

También le dijo que es un campeón de redes sociales, no del ring.

No captures needed . I would say this clearly talks for itself BUT I will say one thing : if you are ready for the real men level then let’s cut it with the big talk and start with the actions . Let’s make this fight happen instead of living in the fantasy World. pic.twitter.com/6HBh25g1rU

— LINARES (@JorgeLinares) May 18, 2020