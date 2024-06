Jordynne Grace y cuando conoció a Shawn Michaels

Aunque ya hemos hablado mucho de Jordynne Grace aquí en SÚPER LUCHAS, se lo merece. La Campeona Knockouts de TNA Wrestling aseguró una aparición y dos luchas con NXT, por una cifra grandiosa de mínimo 100 mil dólares, que tal vez sea lo más que ha ganado en un mes u hasta en un año en la lucha libre profesional.

Ahora, ha surgido una nueva información y esta es cómo Grace relata la primera vez que se conoció a Shawn Michaels, el Director Creativo de NXT y Vicepresidente de Desarrollo Creativo de Talento de WWE. Así lo contó en una reciente aparición en el programa Busted Open Radio de Sirius XM:

► Jordynne Grace recuerda cuando conoció a Shawn Michaels

«Fue como, ‘Soy un gran fan tuyo’. Y yo estaba como, ‘Yo también soy un gran fan tuyo’ … Fue increíble. Él sabe sobre mi levantamiento de pesas, el culturismo. Sacó cosas que he hecho a lo largo de mi carrera. Habló sobre cosas específicas, sobre la dieta que he seguido en el pasado.

«Simplemente, no se me ocurre que estas personas vean esas cosas en línea, pero es prueba de que sí … Nunca esperas que alguien como Shawn Michaels o alguien de ese calibre siquiera sepa quién eres. Solo fui esperando que probablemente solo vio mi participación en el Royal Rumble y me quería usar por eso. Pero que él conociera todas estas cosas específicas, fue increíble».