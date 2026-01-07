Jordynne Grace va rumbo al elenco principal de WWE

WWE ha iniciado el 2026 con todo, y con los ascensos de Trick Williams a SmackDown y Je’Von Evans a RAW, parece que busca renovar sus elencos de buena manera, y todavía se especula con las posibles llegadas de Oba Femi (a quien han estado promocionando en viñetas recientemente) y Jordynne Grace (quien participó en un segmento en el reciente SmackDown).

► Jordynne Grace iría rumbo a SmackDown

Durante la reciente edición de NXT New Year’s Evil, se reveló que Jordynne Grace es ahora una Superestrella del elenco principal. El anuncio se dio durante un segmento tras bastidores emitido tras el evento estelar, cuando la Gerente General de NXT se dirigió a un grupo de nuevos talentos y reveló que varias figuras importantes de NXT ascendían oficialmente a las marcas principales de la WWE. Entre ellas se encontraban Lash Legend, Je’Von Evans y Trick Williams, quienes ya fueron confirmados oficialmente en Raw o SmackDown durante las últimas semanas. Sin embargo, Ava luego reveló un nombre más: Jordynne Grace.

El salto de Jordynne Grace al elenco principal añade una figura poderosa a la división femenina de la WWE, que necesita de un buen impulso. Recientemente apareció en SmackDown, donde tuvo una interacción la actual Campeona WWE, Jade Cargill, así como con Chelsea Green, pudiendo ser una de las dos sus posibles rivales de estreno en el elenco principal. Sin embargo, todavvía no se ha oficializado la marca a la que aterrizará la ex Campeona Knockouts TNA, aunque se prevé que la marca azul sea su destino.

Tras un año en NXT, comienza el capítulo de Jordynne Grace en el elenco principal, y probablemente los ascensos no concluyan, rumorándose incluso el nombre de Blake Monroe como otra potencial candidata a llegar a las grandes ligas.