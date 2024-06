Jordynne Grace: «Todos queremos lo mejor para todos»

La Campeona Mundial de las Knockouts de TNA, Jordynne Grace, está en boca de todo el mundo por su próxima lucha por el Campeonato Femenil de NXT en Battleground.

. @ThisIsTNA Knockouts Champion @JordynneGrace takes on @StevieTurnerWWE TOMORROW on #WWENXT !

En cada rincón de la industria están hablando de ella pues ella tiene amigos por todo el negocio. Amigos que quieren lo mejor para sus amigos, sin importar la compañía.

«Tengo amigos en todas las empresas. Creo que los luchadores, en general, quieren lo mejor para la lucha libre, sin importar qué. Esto es algo genial para los luchadores. Los luchadores aman la lucha libre. Cuando ven que algo genial sucede, por supuesto que van a pensar, ‘Esto es increíble.’ También es algo tan fuera de lo común que hace que los luchadores empiecen a pensar, ‘¿Qué es posible?’ ¿AEW y WWE resolverán sus diferencias? Quién sabe», señala la luchadora a Sean Ross Sapp.

Precisamente, la relación WWE-TNA es fantástica para todo el mundo, desde las empresas hasta los fanáticos pasando por los miembros de ambos elencos.

¿Qué opinas de las palabras de Jordynne Grace?

History will be made when @roxanne_wwe defends her #WWENXT Women’s Championship against TNA Knockouts Champion @JordynneGrace at #NXTBattleground!

🎟️ TICKETS ON SALE NOW: https://t.co/OSowFJcwEo pic.twitter.com/Vj4xA87e7M

— WWE NXT (@WWENXT) May 30, 2024