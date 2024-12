Jordynne Grace: «Tessa Blanchard es una completa idiota»

Tessa Blanchard protagonizó un polémico regreso a TNA durante el evento de pago por visión Final Resolution atacando a Jordynne Grace, la actual campeona. Polémico por varios motivos y dentro de la controversia, antes del show, nos hacíamos eco de un informe que apuntaba a que la «Thick Momma Pump» se habría negado a trabajar con ella: «Respecto a Tessa Blanchard, muchos talentos supieron que había firmado con TNA esta misma semana. Cuando pregunté a directivos y otros empleados, dijeron que no lo sabían. Me contaron que Jordynne Grace había rechazado trabajar con ella». Si realmente lo hizo, la compañía hizo, valga la redundancia, caso omiso.

► Un regreso polémico

De hecho, tan pronto como la velada terminó, Jordynne envió un mensaje a Tessa:

«Hace tiempo que sé que Tessa es una ignorante, pero lo que no me di cuenta es que en realidad es una completa idiota. Regresa después de todo este tiempo, después de abandonar esta empresa para intentar hacer una declaración y usarme como ejemplo. Tessa, muchas cosas han cambiado desde que te fuiste. Te darás cuenta muy pronto de que cometiste un gran error».

Grace y Blanchard compartieron el cuadrilátero en 10 ocasiones hasta la fecha. La mayoría de ellas fuera de TNA. Una vez, Tessa destronó a Jordynne como campeona de Warrior Wrestling. También lucharon en Women’s Wrestling Revolution o PCW ULTRA. O formaron equipo en Bar Wrestling. No cabe duda de que el retorno «The Queen Of The Carolinas» es realmente interesante para todas las partes y que puede tener una gran rivalidad con la actual monarca, de quien se habla de que podría tomar el camino de WWE cuando su contrato expire en 2025.