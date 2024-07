Jordynne Grace sueña: «TNA vencerá a WWE NXT»

Worlds Collide fue un evento especial (no Premium Live Event ni PPV cuando se llamaban así) de la WWE nacido en 2019 con Raw, SmackDown y la extinta 205 Live para posteriormente pasar a NXT y la desaparecida NXT UK. No terminó de asentarse en la programación de la compañía y finalmente no hubo edición en 2023 (tampoco en 2021) ni ha trascendido nada acerca de que la habrá en 2024. Ahora, el imperio del pro wrestling podría recuperar ese nombre para realizar un show con TNA.

Esa última frase no es información sino opinión, cabe aclararse. Una opinión que un servidor apunta a raíz de las recientes declaraciones de Jordynne Grace, la Campeona Mundial de la Total Nonstop Action, que fue la primera en cruzar de una empresa a la otra para que más tarde lo hicieran Tatum Paxley, Izzi Dame o Joe Hendry, sobre la realización de un evento conjunto:

“No hubo ningún talento de TNA en el último evento de pago por ver de NXT, pero tuvimos un momento muy importante», le dice la luchadora a Justin Barrasso de Sports Illustrated. “Justo después de que Ethan Page ganó el título, y un segundo antes de que Heatwave terminara, viste ese clip de Joe Hendry. Si parpadeabas, te lo habrías perdido. Fue una forma muy única y especial de incorporar TNA en el evento de NXT. He mencionado esto antes: mi gran sueño es tener un evento de pago por ver Worlds Collide. Creo que va a ser una construcción lenta, y probablemente el mundo no esté listo, pero cuando suceda, verán a TNA vencer a NXT.”

¿Te gustaría un evento WWE x TNA?

#TNASlammiversary is on July 20! LIVE on TNA+ from the Verdun Auditorium in Montreal, Quebec, Canada!@JordynneGrace vs. @Ashamae_Sebera – TNA Knockouts World Title

Don’t miss out on the action! WATCH LIVE on TNA+: https://t.co/7qa29ykLbb pic.twitter.com/B6m4RfKKDh

— TNA Wrestling (@ThisIsTNA) July 16, 2024