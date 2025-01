Jordynne Grace: «Sin Naomi, no habría una alianza WWE-TNA»

Mediaba el año 2022 cuando Naomi se fue de la WWE. En realidad, ella y Mercedes Moné (entonces Sasha Banks), que eran las Campeonas en Parejas, abandonaron el episodio de Raw del 16 de mayo descontentas por cómo la compañía las había estado programando resultando como consecuencia la salida de ambas. «The CEO», la actual Campeona TBS en AEW, Campeona STRONG de NJPW y Campeona Británica Indiscutible en RevPro, nunca regresó. En cambio, «The Glow» sí que lo hizo a principios de 2024 y hoy, curiosamente, vuelve a tener el título de equipos en sus manos, en esta ocasión junto a Bianca Belair.

Pero Naomi no regresó de manera inmediata, ni mucho menos, pues de abril de 2023 a enero de 2024 estuvo trabajando en TNA. Bajo el nombre de Trinity, fue Campeona Mundial durante 182 días, una de las guerreras más notorias de la empresa, y tuvo rivalidades con otras mujeres de renombre como Jordynne Grace, Deonna Purrazzo o Mickie James, quien a su vez es miembro del Salón de la Fama de la WWE. Y de las dos promotoras va la cosa pues recientemente ambas anunciaron una alianza para los próximos años en las que estarán colaborando e impulsándose mutuamente en la lucha libre profesional.

Pero no nos olvidemos de Naomi y resaltemos su importancia en dicho acuerdo, como hace la mencionada Jordynne en redes sociales contestando a un fan que hace lo propio:

«Naomi jugó un PAPEL ENORME en hacer que esto sucediera, especialmente con todo el impacto que logró generar alrededor de TNA en el transcurso de 8 meses.

Denle el crédito que se merece».

«Sin Naomi, nada de esto habría sucedido«.

Without @TheTrinity_Fatu, none of this would have happened. https://t.co/Q99ayO1QLw

— Jordynne Grace (@JordynneGrace) January 19, 2025