Jordynne Grace niega cambios en su nombre luchístico

Jordynne Grace llegó a NXT precedida de una gran fama adquirida durante su paso por TNA, donde se consolidó como una de las mejores del elenco, logrando el Campeonato Mundial Knokcouts TNA en tres ocasiones. Sin embargo, su paso por WWE no ha sido nada fácil, en especial por las diferentes frustraciones y obstáculos con los que ha tenido que lidiar, y que de momento le han impedido alzarse con el oro.

► Se rumora con la llegada de Jordynne Grace al elenco principal

Aunque en el transcurso de este 2025 el nombre de Jordynne Grace ha sonado fuertemente para llegar al elenco principal, lo cierto es que el año se termina y eso no sucedió; no obstante, una reciente publicación de Instagram daba cuenta de que «The Juggernaut» se uniría a Raw o SmackDown muy pronto, y que lo haría con un cambio en su nombre luchístico: Sarah Matrix, situación que dejó perplejos a los fanáticos.

La estrella de NXT recurrió a la misma vía, respondiendo para desmentir el rumor viral que afirmaba que se uniría al elenco principal de la WWE con un nuevo nombre, y la luchadora respondió con un sarcasmo que solo ella podía dar, diciendo: «Fuente: confía en mí, hermano».

Recientemente, Jordynne Grace ha mantenido una rivalidad con Kelani Jordan y este martes perdió su combate contra la ex Campeona Norteamericana NXT luego de que esta se valiera de una distracción del réferi para sacar ventaja, sumando así otro revés en su paso por la tercera marca de la WWE.