Jordynne Grace: «Los fans ven WWE y AEW. IMPACT…»

La Campeona de las Knockouts, Jordynne Grace, se reinvindica a ella y a IMPACT! Wrestling durante su reciente entrevista Busted Open Radio revelando que siente que a lo largo de su carrera la han pasado por alto debido al tribalismo que existe en la lucha libre profesional. La luchadora basa su punto de vista en que la gente no se la compañía en la que trabaja de la misma manera que lo hacen con la WWE o All Elite Wrestling. Piensa que no le dan tanto reconocimiento porque no la han visto tanto como a otras mujeres de otras empresas.

► Jordynne Grace se reivindica a ella y a IMPACT

“No creo que faltar el respeto sea la palabra correcta. Creo que pasar por alto podría ser más preciso. Honestamente, realmente creo que eso es solo porque el tribalismo en la lucha libre es tan inflexible en todos los ámbitos. Si la gente ve la WWE, son muy fanáticos de los luchadores de la WWE. Si ven AEW, les encantan los luchadores de AEW. Solo creo que si la gente se esfuerza por ver IMPACT, es muy raro, así que no creo que me vean una vez y me apoyen al 100%. Entonces puedo entender eso. Pero al mismo tiempo, apesta trabajar tan duro como has trabajado y no ser reconocida por completo”.

Aquí la cuestión es siempre la misma, no puedes pedir ni exigir a los fanáticos que vean algo que no quieren ver. Si ven la WWE, AEW o cualquier otra organización lo hacen porque les gusta, es ahí donde IMPACT! y otras deben entrar para ganar más fans poco a poco. Pero si lo que hacen no funciona como quieren, tienen que cambiarlo.

¿Qué opináis de las palabras de Jordynne Grace?