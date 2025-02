Jordynne Grace insinúa que Josh Alexander se unirá a WWE

Josh Alexander acaba de despedirse de TNA y quizá la WWE sea su destino. Al menos, eso parece indicar Jordynne Grace, quien hizo la misma transición.

► Una insinuación

Primero, «The Walking Weapon» publicó un extenso comunicado que termina así (y pueden leer completo más abajo):

«Gracias por todos los recuerdos. Si todo terminara hoy, estaría más que satisfecho, y eso es gracias a todos ustedes. Estaré eternamente agradecido con TNA y llevaré a TNA en mi corazón por el resto de mi carrera».

Después, la «Thick Momma Punk» contestó:

«Te veo pronto, hermano«.

► El comunicado

«LÍNEA CRUZADA

En febrero de 2019, puse un pie en el ring (para una promoción independiente local), como lo había hecho cientos de veces en los últimos 14 años. Fue en mi ciudad natal, Toronto, Canadá. Estaba rodeado de amigos, familiares y alrededor de 500 fieles fanáticos canadienses, la mayoría de los cuales me habían visto darlo todo cada vez que entraba al cuadrilátero.

Esa noche, después de defender con éxito mi título en el evento principal, caminé de regreso tras bastidores y escuché a Scott D’Amore llamándome de vuelta al ring.

Mientras bajaba por la rampa, tenía un presentimiento de lo que eso podía significar. Lleno de emociones, subí al ring. Minutos después, me convertí en un luchador contratado de TNA.

Nunca le pedí a Scott (ni a nadie) una oportunidad, un contrato o, siendo sincero, nada en todos estos años. Tal vez soy terco, pero siempre sentí que mi trabajo, actitud y profesionalismo hablarían por sí solos.

Siempre he idolatrado a Kurt Angle (obvio), Eddie Guerrero, AJ Styles, Samoa Joe y muchos otros. Como ellos, quería ser el mejor. Para mí, ser el mejor no significaba ganar más dinero, ni ser la estrella más reconocida. Nunca se trató de «fama», y hasta el día de hoy sigue sin serlo.

Solo quería luchar y ganarme el respeto de mis compañeros. Dicho esto, sentí que aquella fría noche de febrero de 2019, había hecho más que suficiente para ganarme esa oportunidad.

Como dicen, ahí fue cuando empezó el verdadero trabajo. Llegué a TNA y, gracias a mis 14 años previos de experiencia, ya tenía la confianza de muchos en el vestidor. Sabían que era capaz, entrenable, confiable y que, como mínimo, daría todo lo que tenía para hacer mi trabajo cada noche.

En menos de 3 meses, junto a Ethan Page, formamos The North y capturamos los títulos en pareja. Estábamos motivados, queríamos escalar en la cartelera. Sabíamos que como equipo nos complementábamos y éramos lo suficientemente creativos para destacar en cualquier situación (ejemplo: nuestro Handicap Match vs. Willie Mack en HTK 2020, uno de mis favoritos personales).

Para finales de 2020, el contrato de Ethan terminó. Con un año restante en el mío, me quedé solo, sin un plan claro. Recuerdo rogar por un combate en el pre-show de Hard To Kill 2021. Me concedieron el deseo y esa noche abrí el evento contra Brian Myers… y perdí.

Pero lo peor no fue la derrota: en los primeros minutos de la lucha, me rompí el talón.

Al día siguiente, en las grabaciones, con el pie hinchado y negro, seguí adelante sin decirle a nadie que estaba herido.

¿Por qué?

No quería empezar mi carrera en solitario quedando fuera de acción. Estaba luchando para mantener a mi familia, que estaba creciendo. No luchar y no cobrar (en ese momento mi contrato era por fecha) no era una opción.

Para abril, cuando llegó Rebellion, me anunciaron en una lucha de tres esquinas por el Campeonato de la X-Division. Llegué ese día sin saber qué esperar y, para mi sorpresa, me dijeron que iba a ganar.

Honestamente, me quedé en shock.

En ese momento no tenía comunicación con nadie fuera de los shows o grabaciones. Nunca insistí ni pregunté qué haría, solo confié en Tommy, Robert, Scott y todo el equipo creativo.

Ese día, cumplí un sueño.

Tuve una racha defendiendo ese campeonato con luchas memorables que solidificaron mi lugar entre los mejores de la empresa, y eso fue gracias a mis rivales. (TJP, Jake Something y Chris Sabin fueron algunos de mis momentos favoritos.)».

«Alrededor de agosto, estaba luchando en NJPW Strong en California cuando Scott D’Amore pidió reunirse conmigo. Ahí fue donde hablamos sobre la posibilidad de que renovara mi contrato. Honestamente, cuando Ethan Page se fue, pensé que en un año simplemente lo seguiría a AEW para que pudiéramos mostrar a The North contra un montón de nuevos oponentes.

Hace algunos años, un amigo me regaló un libro de Malcolm Gladwell llamado Blink, y realmente me inspiró a seguir mi instinto. Bueno, ese día, al hablar con Scott, sentí que quedarme en TNA por otros tres años, rodeado de veteranos que podían entrenarme y guiarme, sería lo mejor para mí a largo plazo.

Poco después, me dijeron que invocaría la «Opción C», lo que significaba renunciar a mi título de la División X para desafiar a Christian Cage por el Campeonato Mundial de TNA en el evento principal de Bound For Glory, que considero nuestro evento más grande del año. Ahora, tengo que hacer una pausa para que entiendas mejor. Soy muy seguro de mis habilidades cuando suena la campana, sin importar con quién esté en el ring. Pasé años cometiendo todos los errores posibles y aprendiendo de cada uno para llegar a este punto.

Pero crecer como un niño de 300 libras, que nunca fue considerado bueno en nada, realmente me hizo cuestionar mi capacidad para ser «el tipo principal». Siempre he luchado con el corazón, porque amo esto, porque cuando lo hago, se siente bien y me siento realizado. Pero a medida que la presión crecía, la duda volvió a aparecer por primera vez en mucho tiempo. Honestamente, no creo que hubiera podido estar a la altura de la ocasión sin mi esposa asegurándome que realmente pertenecía allí y que estaba listo para el momento.

Esa noche en Bound For Glory, derroté a Christian Cage y traje el Campeonato Mundial de TNA de vuelta a casa, donde pertenecía… solo para perderlo ante Moose antes siquiera de tener tiempo de ponérmelo alrededor de la cintura. La reacción de los fanáticos en línea fue exactamente lo que TNA quería: convertir a Moose en el heel más grande posible. Pero, en realidad, fue un gran impulso de confianza para mí darme cuenta de que, a los ojos de los fanáticos, pertenecía a la escena del campeonato.

Unos seis meses después, tras varias luchas increíbles contra oponentes como Minoru Suzuki, el ahora Bronson Reed y muchos otros, sentí que estaba listo. Recuperé el Campeonato Mundial de TNA de Moose en el evento principal de Rebellion (una de mis luchas favoritas de todos los tiempos). Esa noche, mi hijo Jett me acompañó al ring y mi esposa Jade me colocó el campeonato alrededor de la cintura en medio del cuadrilátero. Nunca, jamás olvidaré ese momento. Pude compartir mi pasión, mi amor por la lucha libre, con las personas que más amo. Mi esposa y mi hijo son mi familia, pero también los compartí con mi familia extendida de fanáticos, que me vieron luchar con uñas y dientes hasta llegar a la cima de esta empresa.

¿Cómo se le paga a una compañía que te permite hacer eso? La única forma que conocía era intentar tener las mejores luchas posibles cada vez que pisaba el ring. Casi muero en la I-95, manejando hacia Cincinnati para mi primera defensa contra Tomohiro Ishii. Mi auto quedó destrozado, pero no iba a perderme esa lucha por nada. Defendí el título contra muchos luchadores a los que respeto profundamente. Estoy muy agradecido, porque me convertí en un mejor luchador gracias a cada combate.

Gracias Eddie, Shelley, EY, Frankie, Speedball, Swann, Doering y muchos, muchos más.

Lamentablemente, mi reinado histórico fue interrumpido por una lesión. Verás, cuando luchas como yo lo hago, al 100% cada vez, algo malo eventualmente va a pasar. Me rompí el tríceps y, después de casi un año como campeón, tuve que renunciar a mi título.

Estaba devastado. Todo lo que quería era hacer lo mismo que Christian Cage y Moose hicieron por mí: pasar el título de la manera correcta y, con suerte, ayudar a crear a quien lo tomara después. Pero eso nunca sucedió».

«Después de 4 meses y una cantidad absurda de trabajo obsesivo, regresé 3-4 meses antes de lo previsto tras mi cirugía de tríceps. Mi único objetivo era volver al nivel en el que estaba y recuperar el Campeonato Mundial de TNA para terminar lo que empecé.

Pero la lucha libre es extraña. Siempre está en movimiento. Hay 100 piezas diferentes en el tablero y no gira alrededor de una sola persona. Así que nunca llegó a suceder… No es un arrepentimiento, pero mentiría si dijera que no fue una decepción.

Así es la vida, supongo.

Lo que sí pude hacer fue seguir siendo parte del mejor vestuario del mundo. Estoy hecho diferente, gente. En este negocio, muchos piensan que estoy loco. Lo he dicho muchas veces, pero si no lo han escuchado… cada vez que compren un boleto para verme, recibirán mi mejor versión, ya sea ante 5, 500 o 5000 personas.

Muchas personas en el vestuario de TNA comparten esa cualidad poco común, y es increíble.

Tuve dos luchas destacadas contra Will Ospreay, una trilogía con Alex Hammerstone, un par de combates intensos con Steve Maclin y, para cerrar, una lucha «I Quit» contra Mike Santana, de la que estoy muy orgulloso.

Mis 6 años en TNA han sido increíbles. He hecho amigos para toda la vida, personas a las que llamo familia. Pude viajar por el mundo con mi esposa cuando se unió a la empresa como Anunciadora de Ring durante un par de años. Mi hijo de 6 años, Jett, ha crecido sabiendo solo una cosa: que su papá es un luchador de TNA.

Estoy tan agradecido por las oportunidades que tuve aquí para demostrar lo que podía hacer. También estaré eternamente agradecido por el mentoreo y la orientación que me ofrecieron libremente durante estos años. No sería ni la mitad del luchador que soy hoy sin eso.

Los amo a todos: desde el equipo de producción, el talento y, lo más importante, los fanáticos. Gracias por darle a este hombre con un sueño la oportunidad de encontrarse a sí mismo.

Ahora sé quién soy y sé de lo que soy capaz. Y para ser totalmente honesto, eso significa CUALQUIER COSA.

Soy un asesino, y todo lo que me falte en habilidad atlética dada por Dios, lo compenso con una ética de trabajo implacable y una pasión inquebrantable por ser el mejor«.

«El 19 de junio de 2002, salí corriendo del trabajo con un amigo para ver el primer episodio de TNA. Tenía 15 años, y ver a AJ Styles y Low Ki realmente me inspiró a perseguir esto de verdad.

Espero que mis luchas vivan para siempre en su memoria, como lo harán en la mía. Pero dentro de unas décadas, incluso si no es así, solo espero que algún chico de 15 años haya visto algo que hice y se haya inspirado para seguir sus sueños imposibles también.

Gracias por todos los recuerdos.

Si todo terminara hoy, estaría más que satisfecho, y eso es gracias a todos ustedes.

Estaré eternamente agradecido con TNA y llevaré TNA en mi corazón por el resto de mi carrera.

Josh Alexander

P.D.:

No puedo escribir todo esto sin agradecer a:

Lance Storm , por todo. Por ser mi agente la mayor parte de los últimos 3 años, por guiarme y siempre ser honesto. ¡Cracker Barrel 4 Life! D’Lo Brown , por creer en mí, guiarme y animarme cuando notabas que estaba pasando por un mal momento. Jody Threat , por hacerme sentir un entrenador orgulloso y por siempre estar ahí para cuidar a mis chicos cuando tenía que salir a trabajar. Scott D’Amore , por darme una oportunidad cuando muchos otros me dejaron pasar. Por desafiarme a salir de mi zona de confort. Por siempre ser real. Por confiar en mí para darlo todo. Tu amor y pasión por esto, después de más de 30 años, es inspirador y contagioso. Team Friendship Bracelet , ustedes saben quiénes son. Hermanos para siempre «.



