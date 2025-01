Jordynne Grace: «Habrá una lucha Ultimate X en WrestleMania»

Mientras TNA siga asociada a WWE, nunca dejará de lucir como un producto secundario y siempre estará un paso por detrás del gigante estadounidense. Pero como expuse meses atrás, parece que la directiva de Anthem Sports & Entertainment se muestra cómoda a la cálida sombra del otrora Imperio McMahon, contentos por obtener réditos inmediatos.

Gracias al reciente anuncio de la extensión del acuerdo que mantiene con WWE, seguramente TNA tenga en Genesis un show muy exitoso. Pero Jordynne Grace mira hoy más allá, y escribe esto vía X (Twitter).

Ultimate X at Wrestlemania will happen



Bookmark this