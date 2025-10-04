Jordynne Grace finalmente estará en NXT Showdown

Los carteles para NXT ShowDown ya están listos tras el reciente WWE NXT, con dos luchas al estilo Survivor Series y otras dos que tienen títulos en juego. Sin embargo, llamó la atención que Jordynne Grace, ex Campeona Knockouts TNA y actual estrella de NXT, no fuera parte de esta historia, y les reclamó en redes sociales tanto a Ava como a Santino Marella por su exclusión.

► Jordynne Grace será réferi especial en NXT Showdown

No pasó mucho tiempo para que Ava remediara la situación en torno a Jordynne Grace, y lo hizo con un video que publicó en su cuenta de X, donde anunció que Jordynne Grace será la réferi invitada especial para el combate femenino de Survivor Series del martes, admitiendo que Grace jugó un papel clave para hacer posible el crossover NXT-TNA.

«Jordynne, tienes razón, planteaste algunos buenos puntos. No creo que hubiera este crossover NXT-TNA sin ti. Así que he decidido que serás la réferi invitada especial para el combate femenino de Survivor Series del martes».

El evento NXT ShowDown se llevará a cabo en la edición del 7 de octubre de NXT, y los equipos para los combates de cuatro contra cuatro se conformaron, en lo que serán el plato fuerte de la velada. En el lado varonil, Ricky Saints, Trick Williams, Je’Von Evans y Myles Borne irán contra Mike Santana, Leon Slater,, Frankie Kazarian y Moose. En el femenil, Jacy Jayne, Sol Ruca, Lola Vice y Jaida Parker harán lo propio contra Kelani Jordan, The IInspiration y Mara Sadè.

La incorporación de Jordynne Grace como réferi invitada especial aporta más emoción y protagonismo al enfrentamiento NXT vs. TNA,y al Ser alguien que está familiarizada con ambas marcas, su presencia podría incluso influir significativamente en el resultado final.