Jordynne Grace derrotó a Alba Fyre, pero recibió advertencia de Jade Cargill

Jordynne Grace hizo su debut en SmackDown con una lucha ante Alba Fyre. Y a pesar de tener a Chelsea Green en su esquina, Grace no necesitó ni tiempo ni esfuerzo extra para demostrar por qué es una fuerza imparable.

► Momentos clave

Desde el inicio, Grace impuso su físico abrumador y su intensidad característica. Alba Fyre, incluso con el respaldo verbal de Chelsea Green desde el exterior, no encontró respuesta para la potencia de la ex Campeona de las Knockouts. La lucha fue breve y unilateral, culminando cuando Grace alzó a Fyre y la estampó contra la lona con su movimiento final, la devastadora Torture Rack Bomb, para sellar una victoria dominante por cuenta de tres.

► ¿Y ahora qué?

Sin embargo, la verdadera noticia llegó después de la campana. Mientras Grace celebraba su triunfo inaugural en la marca azul, la atmósfera cambió con la entrada de Jade Cargill.

La Campeona WWE salió con una actitud de dueña y señora, interrumpiendo la celebración de Grace para enviar un mensaje directo y sin ambages: «Estás en mi terreno ahora, y aquí mando yo».

El cara a cara entre dos de las atletas más físicamente imponentes emocionó a los fans. El camino de Grace en la marca azul promete ser difícil.