Más allá de que pueda resultar consecuencia del despido de Scott D’Amore, se prevé que varios talentos dejen TNA en 2025. Hablamos ya sobre el anunciado movimiento por parte de Josh Alexander el próximo febrero, pero antes, en enero, Jordynne Grace haría lo propio.

Mientras no queda claro si Alexander tiene en agenda unirse a alguna otra empresa, parece que Grace recalaría en WWE, tras sus implicaciones bajo los focos del gigante estadounidense durante el presente año. Y ahora tenemos constancia de cuándo concluye exactamente su contrato con TNA.

Según Fightful, el fin de semana de Genesis 2025 sería su último como gladiadora de TNA, cuando se espera luche contra Tessa Blanchard en dicho PPV programado para el 19 de enero. Véase, Grace quedaría libre de cara a un presumible debut como Superestrella de WWE en Royal Rumble 2025, evento premium que tendrá lugar el 1 de febrero. Recordemos, Grace compitió sorpresivamente en el Rumble femenil de 2024, fecha por la que entonces portaba el Campeonato Mundial Knockouts.

Genesis 2025, como señalé, se celebrará el 19 de enero, desde el Curtis Culwell Center de Garland (Texas, EEUU), y por ahora, su cartel solamente presenta un combate: Nic Nemeth defendiendo el Campeonato Mundial TNA ante Joe Hendry.

Mientras, Royal Rumble 2025 tendrá lugar, como comentamos, el 2 de febrero, desde el Lucas Oil Stadium de Indianapolis (Indiana, EEUU), y además de las tradicionales batallas que dan nombre al show, veremos una lucha de escaleras donde Cody Rhodes pondrá sobre la mesa el Campeonato Indiscutible WWE frente a Kevin Owens.

From start to finish, this year has exceeded my wildest dreams. pic.twitter.com/S6qRXN1vGB