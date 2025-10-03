Jordynne Grace critica duramente a NXT y TNA

Los carteles para NXT ShowDown ya están listos tras el reciente WWE NXT, y los equipos para los combates de cuatro contra cuatro se conformaron, en lo que serán el plato fuerte de la velada. En el lado varonil, Ricky Saints, Trick Williams, Je’Von Evans y Myles Borne irán contra Mike Santana, Leon Slater,, Frankie Kazarian y Moose. En el femenil, Jacy Jayne, Sol Ruca, Lola Vice y Jaida Parker harán lo propio contra Kelani Jordan, The IInspiration y Mara Sadè.

► Jordynne Grace no estará en Showdown

Jordynne Grace, ex estrella de TNA y actual Superestrella de NXT, recurrió hoy a sus redes sociales para enviar un mensaje directo tanto a la Gerente General de NXT, Ava, como al Director de Autoridad de TNA, Santino Marella, tras enterarse de que no estaba programada para el próximo Showdown NXT vs. TNA. En el video, Grace no se contuvo, dejando claro que considera su ausencia de la cartelera como un completo error de ambas marcas, recordándoles cuánto contribuyó el año pasado cuando recién inició la relación entre WWE y TNA.

«Santino, Ava, hay un gran problema con Showdown la próxima semana. No estoy. Estaba intentando morderme la lengua, pero ya no puedo».

«No hay NXTNA sin Jordynne Grace. No hay sociedad. No hay campeonas de promoción cruzada. De hecho, no hay Showdown sin que yo preparara el terreno hace dos años.»

«¿Y Santino, dejar que Kelani Jordan sea tu capitana del equipo femenil de TNA después de un solo show? Te voy a referir a mi neurólogo, porque estoy muy preocupada por ti«.

«Voy a decir esto con el mayor respeto posible: ustedes dos tienen que solucionar esto«.

Grace ha sido una de las caras de la sociedad entre WWE y TNA desde el primer día, siendo la primera en cruzar «la puerta prohibida» cuando era la Campeona Knockouts, lo cual hace que su exclusión de Showdown sea algo difícil de digerir. Habrá que esperar si la ex estrella de TNA decide aparecer en el programa del próximo martes.