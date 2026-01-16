SmackDown: Jordynne Grace aplastó a Chelsea Green y retó a Jade Cargill

WWE SMACKDOWN 16 de enero 2026.

Con la mirada puesta en un objetivo mayor, Jordynne Grace no tuvo tiempo para los juegos de Chelsea Green. Grace despachó a la excéntrica Green en una lucha unilateral, para luego dirigir su atención al verdadero premio: la Campeona WWE, Jade Cargill.

► Momentos clave

Desde el inicio, Grace ignoró las provocaciones y las bofetadas de Green, respondiendo con un súplex con bandera que dejó claro el desequilibrio de fuerzas, aunque Chelsea, astuta, logró reponerse momentáneamente para recurrir a sus artimañas características.

Sin embargo, la técnica y la potencia de Grace eran abrumadoras. Un Fisherman Suplex preciso le dio el control definitivo, preparando el terreno para su movimiento final. Sin dar opción a la recuperación, Grace levantó a Chelsea Green y la estampó contra la lona con el devastador Grace Driver, sellando una victoria rápida y contundente por cuenta de tres.

► ¿Y ahora qué?

Con la lucha terminada, Jordynne Grace no celebró su victoria por mucho tiempo. En su lugar, tomó el micrófono y, mirando directamente a Jade Cargill la retó.

