Jordynne Grace aceptó ir a WWE por menos ingresos

Jordynne Grace fue una de las principales estrellas en TNA, y estuvo mucho tiempo en la cima; sin embargo, cuando llegó la alianza entre NXT y TNA que permitía que luchadores de ambas marcas intercambien apariciones, la ex Campeona Knockouts encontró una oportunidad para mostrarse frente a un público más grande, y no decepcionó. De hecho, una vez que concluyó su contrato con su antigua casa, llegó a WWE y se ha posicionado rápidamente en la escena titular de NXT.

► Surgen detalles del contrato de Jordynne Grace con WWE

Recientemente, surgieron infromes de que Jordynne Grace «aceptó una reducción salarial» para firmar con la WWE, nuevos detalles surgieron para aclarar la verdadera historia. Al respecto, en el último boletín del Wrestling Observer, Dave Meltzer confirmó que Grace aceptó menos ingresos generales en comparación con su etapa en TNA, pero no porque la WWE le ofreciera un precio muy bajo, sino porque renunció a lucrativas fuentes de ingresos externas para apostar todo por la WWE.

«Scott D’Amore, quien sabría de estas cosas, dijo que Jordynne Grace aceptó un contrato por mucho menos dinero del que ganaba para venir a la WWE y apostar por sí misma».

Meltzer mencionó que lo anterior no implica que le esté pagando mal, ya que inclusive se reveló que su contrato con la WWE está al nivel del elenco principal, a pesar de formar parte de NXT. Sin embargo, su reducción de ingresos se debe al cierre de empresas como OnlyFans y acuerdos con marcas que antes le ayudaban a tener mayores ingresos, que no dependían únicamente de su salario como luchadora. En todo caso, la ex Campeona Knockouts decidió tomar el riesgo y apostar por sí misma para poder brillar en un escenario mucho más grande.