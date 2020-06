Teniendo en cuenta que WWE les dijo a los empleados hace unos meses que no tenían que trabajar durante el brote de COVID-19 si no querían hacerlo y que tal decisión no se tomaría en su contra en el futuro, teniendo en cuenta que en ese entonces, dos de los monarcas de la compañía, Jordan Devlin y Pete Dunne, tampoco han aparecido, debido a que se encuentran en el Reino Unido, impedidos de viajar hasta la presente fecha.

Para zanjar la situación alrededor de los campeonatos pertenecientes a la marca amarilla, Pete Dunne ya no es el campeón luego de que Matt Riddle y su compañero temporal, Timothy Thatcher, perdieron los títulos ante Imperium hace algunas semanas; en el caso del Campeonato crucero NXT, esta noche se definirá a un monarca interino cuando El Hijo del Fantasma se enfrente a Drake Maverick en el episodio televisivo de NXT.

► No hay planes de regreso para Jordan Devlin y Pete Dunne

Como era de esperarse, los fanáticos no han podido ver a algunas superestrellas debido a las prohibiciones de viaje existentes como consecuencia de la pandemia del COVID-19. Si bien esas restricciones se están aflojando y se está tendiendo hacia una normalidad, aún no sabemos lo que esté planeando WWE respecto a las Superestrellas que se encuentran en el extranjero.

Fightful reportó recientemente que hasta el momento WWE "no tiene planes firmes para nadie que esté atrapado en el extranjero". Esto incluye a Pete Dunne, Jordan Devlin y otras Superestrellas que se encuentran en Canadá, como es el caso de Robert Roode y The Singh Brothers.

En cuanto a las posibilidades que puedan darse en torno a las superestrellas que están atrapadas en el extranjero, en el caso de Pete Dunne, bien podría aparecer en algunas grabaciones de NXT UK, donde ya fue campeón; similar cosa ocurriría con Devlin, hasta que se concrete su duelo contra el Campeón Interino de peso crucero NXT, siempre y cuando la compañía decida retomar las grabaciones en el Reino Unido, actualmente suspendidas.

En los casos de Robert Roode y los Singh Brothers, es menos complejo su traslado a Florida y solo restaría que las autoridades decidan reabrir las fronteras terrestres, actualmente cerradas hasta medidados de junio.