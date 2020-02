Casi es sorprendente que una lucha que promete tanto como esta no forme parte de un especial como NXT TakeOver: Portland; pero así es: Ha quedado fuera de lo que pasará esta noche en la ciudad más poblada de Oregón siendo confirmada para el miércoles próximo. Va a ser entonces cuando los dos luchadores se enfrenten en un mano a mano con el Campeonato Crucero NXT entre juego.

Hablamos claro de Jordan Devlin vs Lio Rush, nueva rivalidad en torno al título más liviano de WWE. Las tramas alrededor de mismo no suelen durar mucho por lo que no esperamos que esta sea a largo plazo. Pero queremos al menos disfrutar de un buen enfrentamiento entre estas dos talentosas Superestrellas. Un enfrentamiento para el que todavía quedan unos días y que ellos se están encargando de calentar.

Rush y Devlin tuvieron esta conversación en Twitter que comienza con un video en el que el retador dice que no está entrenando en el gimnasio porque tenga miedo del campeón, ni porque piense que esté por debajo de su nivel. Está en el gimnasio para hacer una declaración este próximo miércoles. Para que el dueño de título sepa quien es cuando se encuentren en el encordado. Para demostrar que incluso en su peor día es el mejor crucero del mundo. Unas palabras de Lio que Jordan contestó de la siguiente forma:

Wait, you don't train? You're gonna go in there with me for my title ONE WEEK from your "worst day"?!

What are you talking about? I'm at the peak of my game, the pinnacle of this sport. I am gonna eat you alive. 😂 "Worst day", don't make me laugh. Champions don't have bad days. https://t.co/eP5iRYXUer

— Jordan Devlin (@Jordan_Devlin1) February 15, 2020