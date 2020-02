Durante la emisión anoche de NXT TakeOver: Portland se anunció oficialmente la celebración de NXT UK TakeOver: Dublin para el domingo 26 de abril. La The 3Arena (anteriormente conocida como The O 2 ) de la capital de Irlanda albergará el cuarto especial de la marca británica de WWE. Será el primero que se celebre en tierras irlandesas. Además, va a ser la primera vez que el imperio McMahon celebre un evento en este escenario. De hecho, suele acoger conciertos musicales, como ha hecho con bandas legendarias como U2 o Guns N’ Roses.

► Jordan Devlin en NXT TakeOver: Dublín

Obviamente, acabándose de anuncia el evento, todavía no se conoce ninguno de los combates que formarán parte del cartel. No obstante, podemos adelantar que Jordan Devlin, actual Campeón Crucero NXT, formará parte. Tanto porque la británica es su marca, además de la amarilla, como porque es irlandés y no puede faltar a esta velada frente a sus compatriotas. Una velada que se celebra a menos de una hora de su ciudad natal, Bré (la misma que la de Finn Bálor). Teniendo en cuenta esto, él mismo ha reaccionado así al anuncio de la empresa:

The Irish Ace is coming home. Irish crowds always create an insane atmosphere, absolutely buzzing! #NXTTakeover #NXTUK #TakeoverDublin 🇮🇪♠️ pic.twitter.com/mGTWTu0P8Q — Jordan Devlin (@Jordan_Devlin1) February 17, 2020

«El As Irlandés vuelve a casa. ¡La fanaticada irlandesa siempre genera un ambiente de locura, un ruido ensordecedor!».

«Pónganme con WALTER, cobardes«.

Devlin quiere verse las caras con el Campeón NXT UK, WALTER. Sería un maravilloso combate entre dos de los luchadores con más talento de la marca, de la compañía. No obstante, podemos descartar que sea el plan que tienen en la misma. Cada uno tendrá su defensa del título por separado. Si es que los dos entran al evento como monarcas, claro. Pero no se enfrentarán dado que ambos son rudos.

Las del campeón no son las únicas reacciones al anuncio.

«Dublín va a estar un poco más a la moda dentro de poco«.

.@NXTUK has a new stage to TAKEOVER! See you soon Dublin 🇮🇪#NXTUKTakeover pic.twitter.com/hyUN2SpuPZ — Nina Samuels (@NinaSamuels123) February 17, 2020

«¡TAKEOVER tendrá su próxima visita en Dublín! Nos vemos pronto».

More history made by @NXTUK! Our first TakeOver in Ireland! April 26th, Dublin, We Are NXT UK 🇮🇪#NXTUK #NXTTakeOver pic.twitter.com/b6Ae1xtqyJ — Ligero (@Ligero1) February 17, 2020