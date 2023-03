Jones: “Mi actuación hace regreso Ngannou menos probable”

El campeón de peso completo de UFC, Jon Jones, aparentemente ha alineado su punto de vista sobre la salida de Francis Ngannou con la de Dana White, afirmando que su regreso dominante ha hecho que una pelea con el camerunés sea menos probable.

En UFC 285 el fin de semana pasado , Jones regresó después de más de tres años fuera de acción. Y después de haber pasado por encima de la división de peso semicompleto desde su llegada al Octágono, “Bones” hizo su regreso en busca del oro en otros lugares.

Al tener éxito en su objetivo, Jones tenía el cinturón de peso completo previamente vacante alrededor de su cintura en T-Mobile Arena el 4 de marzo después de someter al ex campeón interino Ciryl Gane en poco más de dos minutos.

Después de la partida de Ngannou, Jones aparentemente estaba del lado del ex campeón, insistiendo en que tenía razón al perseguir su valor. Eso quizás no fue una sorpresa dada la ida y vuelta anterior del dos veces campeón de peso semicompleto con el UFC con respecto a su propio contrato.

Pero después de ver al artista del nocaut de peso completo minimizar las apuestas en UFC 285 e intentar mantener su estatus como capo, “Bones” cambió su tono.

Desde entonces, Jones ha atribuido constantemente la aventura de Ngannou en la agencia libre al temor de su llegada como peso completo. Con eso en mente, el nativo de Rochester cree que su exhibición dominante el sábado pasado hace que un enfrentamiento de gran éxito con “The Predator” sea aún más improbable.

I highly doubt it, especially after that first performance. Like I said the dude left for a reason. Came up with every demand and request in the world. He knew that UFC wasn’t going to bend, he found his way out https://t.co/dxgr6D5v8g

— BONY (@JonnyBones) March 9, 2023