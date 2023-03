Jones: Me gusta familiarizarme con lo que me espera

El debut de Jon Jones en el peso pesado tendrá lugar este fin de semana en el UFC 285. Antes de su esperado regreso al octágono, Jones desmenuzó su mentalidad a la hora de prepararse para los combates.

En el segundo episodio de UFC 285 Embedded: Vlog Series, se vio a Jon Jones viendo uno de los últimos combates de Ciryl Gane. Comparando un combate de MMA con un “examen” que requiere “deberes”, Jones dijo:



“Es una locura que algunos luchadores no estudien. Creo que un combate de MMA no es más que un gran examen, ¿y cómo vas a un examen sin hacer los deberes? Es una locura. Creo que soy uno de los mejores luchadores del mundo, pero creo que podría perder contra cualquiera cualquier noche”.

Jones explicó además por qué ver los combates anteriores de sus oponentes es una parte clave de su preparación, y por eso no aprovecha las oportunidades que se le presentan con poca antelación:



“Me gusta familiarizarme con lo que me espera. Hay una razón por la que no acepto combates de última hora. Ciryl Gane es más bien una partida de ajedrez. Dos pensadores ahí fuera. Me gustan mis probabilidades en una partida de ajedrez“.