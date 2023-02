Jones: “He enfrentado kickboxer más técnico que Gane”

Jon Jones cree que Ciryl Gane está siendo exagerado. Jones (26-1 MMA, 20-1 UFC) se enfrenta a Gane (11-1 MMA, 8-1 UFC) por el título vacante de peso completo en el evento principal de UFC 285 del sábado en T-Mobile Arena en Las Vegas.

Gane está siendo apodado como una de las pruebas más difíciles de Jones debido a su velocidad, agilidad y técnica en el juego de pies. Sin embargo, Jones dice que se ha enfrentado mejor de pie y señaló su victoria por decisión dividida sobre Thiago Santos en UFC 239.

También apuntó a la oposición pasada de Gane, incluida su única derrota ante el ex campeón de peso completo Francis Ngannou en UFC 270, donde fue superado en una derrota por decisión. A continuación para ver los comentarios de Jones sobre Gane.

Man I just finished watching my Thiago Santos fight again. I think it’s crazy that you guys consider gane the most technical kickboxer I’ve ever faced. Everything Thiago did have bad intentions on it. Dude had lightning speed, power, explosiveness. Crazy versatility.

— BONY (@JonnyBones) February 27, 2023